Коломойский признал, что вместе с другим олигархом Фуксом причастны к созданию «партии мэров»

Предприниматель Игорь Коломойский начал консультировать новый политический проект в который могут войти мэры Харькова и Одессы Кернес и Труханов, который планируется в свете внеочередных парламентских выборов.

Об этом он рассказал в интервью «Украинской правде».

Коломойский рассказал, что по прилету в Украину встречался с лидером партии «Видродження» Виталием Хомутынником и бизнесменом Павлом Фуксом.

- У нас есть общие вопросы. Есть коммерческие вопросы, есть политические. Слышали, объявили о том, что новый политический проект создается? - спрашивает сам Коломойский.

По его словам, это будет «всеукраинский проект», в который войдут партия «Видродження», часть «Воля народа», а также партия мэра Одессы Геннадия Труханова «Доверяй делам».

- Это будет всеукраинский проект. Партия, в которой будут представлены большое количество мэров... Вы же понимаете, что после президентских выборов должна состояться перезагрузка тех проектов, которые были неуспешные? «Видродження» было на президентских выборах, вступило благородно до 1%, - сказал Коломойский.

- Поэтому требует перезагрузки. Этот проект себя в том виде, как он есть, исчерпал. Требует объединения, более расширенного понимания идеологии. Не просто клуб по интересам, а какой-то насыщенности. Я всегда говорил, что я симпатик «Відродження», - добавил он.

На вопрос о его участии в этом проекте, Коломойский ответил «консультативную, конечно». По словам Коломойского, ближайший друг Кернеса Фукс, также будет в этом проекте.

- Фукс сам лично на выборы не идет. Но он заинтересован, потому что там Харьков должен быть представлен достаточно представительно. И в «Відродження» много мажоритарщиков по Харькову. И по Одессе точно так же. Есть большое количество по всей Украине, - сказал он.

Отметим, что первые сведения о том, что Труханов, Кернес и Хомутынник, а также мэр Днепра Филатов и партия «Наш край» создают новое политобъединение, появились еще неделю назад. Впрочем, с тех пор, свое участие в нем подтвердили лишь Хомутанник и Кернес (которые и так состоят в одной партии – «Видродження»), у Труханова вопрос не комментируют, а в окружении Филатов и в партии «Наш край» участие в этом проекте опровергли.

При этом ранее Хомутынник отрицал причастность к этому проекту Коломойского и Фукса. Но, как видим, Игорь Валерьевич сам решил «рассекретить» свое и Фукса участие в партии. Кроме того, после отказа Рады снижать проходной барьер с 5% до 3%, шансы на прохождение в парламент нового политпроекта выглядят очень призрачными.