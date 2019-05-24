Зеленский отменил указ Порошенко о назначении в Нацсовет по ТВ человека, который в АП отвечал за «сомнительную информполитику»

Президент Владимир Зеленский отменил указ о назначении Владимира Горковенка членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Об этом говорится на сайте президента.

Ранее пятый Президент Петр Порошенко назначил Владимира Горковенка членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, а до этого уволил председателя Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко.

«Отменить указ президента Украины от 4 мая 2019 года № 187 «О назначении В.Горковенка членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания», - говорится в сообщении.

Отметим, в администрации Порошенко Горковенко был заведующим отделом Главного департамента информационной политики.

23 мая Президент переназначил Валерия Сушкевича уполномоченным президента по правам людей с инвалидностью и Вадима Свириденко уполномоченным президента по вопросам реабилитации участников боевых действий.

Напомним, 21 мая Владимир Зеленский своим указом назначил главой администрации юриста Андрея Богдана. В настоящее время адвокат Андрей Богдан является советником нового Президента по юридическим вопросам.

Также президент назначил Сергея Шефира своим первым помощником. Шефир работал с Зеленским в одном кабинете во время президентской кампании, присутствовал при важных встречах с политиками, в частности, с премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Отметим, что 22 мая Зеленский назначил на должность первого замглавы СБУ руководителя «Студии Квартал-95» Баканова. Также он назначил своего советника Андрея Геруса представителем Президента в Кабмине.