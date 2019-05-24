В парламенте зарегистрировали заявление Гройсмана об отставке

В Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра Владимира Гройсмана об отставке.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы аппарата парламента Ирина Кармелюк, передает УНН.

- Вчера, 23 мая, в Верховной Раде зарегистрировано заявление премьер-министра об отставке, - сказала она.

Кармелюк напомнила, что дальше должно быть представление президента на увольнение, но правительство исполняет свои обязанности до избрания следующего.

Напомним, Премьер-министр Владимир Гройсман в понедельник, 20 мая, заявил, что принял для себя решение подать в отставку.

Отметим, ранее Владимир Гройсман заявил о создании новой политической силы, с которой он собирается идти на парламентские выборы.