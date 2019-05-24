Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй со слезами на глазах объявила о своей отставке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня, но останется премьером Британии до избрания нового лидера партии.

Об этом сообщает «Левый берег».

После выборов главы тори Мэй покинет пост премьер-министра. Мэй сообщила о своем решении уйти после встречи с министром иностранных дел Джереми Хантом и министром внутренних дел Саджидом Джавидом, высказавшим главе правительства опасения по поводу ее нового плана по выходу Британии из Европейского союза.

Новые предложения Мэй по «брекситу», объявленные ею во вторник, вновь не получили поддержки в парламенте. Объявляя о планах ухода, Мэй заявила, что глубоко сожалеет, что не смогла заручиться поддержкой своего плана «брексита».

- Мы не должны забывать, что мы – единая страна с великим будущим. Я вторая женщина на посту премьер-министра, но уж точно не последняя. Я бесконечно благодарна за возможность служить стране, которую люблю, - цитирует «Медуза» речь Мэй.

Напомним, Тереза Мэй возглавила британское правительство в июле 2016 года. Она сменила премьер-министра Дэвида Кэмерона, который отказался выводить Великобританию из Евросоюза.