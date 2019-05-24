Изменить место голосования на досрочных парламентских выборах можно до 15 июля, - ЦИК

Избиратели могут подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования до 15 июля включительно.

Об этом сообщила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук на своей странице в Facebook.

«Каждый желающий воспользоваться своим правом проголосовать 21 июля должен подать заявление в органы ведения государственного реестра избирателей и временно изменить место голосования. Сделать это можно до 15 июля включительно. Для избирателей, чей избирательный адрес находится на временно оккупированной территории, достаточно паспорта с соответствующей регистрацией. Для всех остальных придется добавить подтверждающие документы, что вы действительно будете в день голосования в том месте, где хотите проголосовать», - написала Слипачук.

По смешанной системе выборов во время голосования будут выдавать два бюллетеня - для голосования в общегосударственном многомандатном и одномандатном избирательном округе.

«Поэтому если будете находиться за пределами своего округа, вы сможете проголосовать только в общегосударственном многомандатном избирательном округе», - добавила она.

Напомним, 24 мая в Украине стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента. 22 мая нардепы отказались поддержать законопроекты Зеленского о смене избирательного законодательства. 23 мая указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу.