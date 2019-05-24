Партия Порошенко сменила название с БПП на «Европейскую солидарность»

Партия БПП Петра Порошенко «Солидарность» изменила название на «Европейская солидарность».

Об этом сообщает пресс-служба партии.

Во время выступления на Форуме общественных активистов Петр Порошенко также сообщил, что 31 мая состоится съезд обновленной партии, в которой будут широко представлены лидеры общественных организаций, волонтеры, добровольцы, молодые профессионалы.

- Мы любим состояние борьбы, но мы мечтаем о состоянии победы. Несмотря на нашу позицию, что на нарушениях Конституции нельзя строить государство, наша политическая сила приняла решение участвовать в выборах в ВР. Ведь политик, который боится выборов - не политик. И мы не боимся выборов, хотя у нас впереди тяжелая работа в оппозиции. Ключ к объединению и победы - это обновленная партия с обновленным руководством, с огромным представительством общественности, волонтеров, добровольцев. Людей, которые способны действовать эффективно в новых условиях. Уверен, что на большом съезде партии, который состоится 31 мая, мы учтем большинство мыслей, которые сегодня буду озвучены на форуме «Солидарная Дело общин», и эти позиции точно войдут в программные документы обновленной партии, - заявил Порошенко.