Епифаний говорит, что двоевластия в Православной церкви Украины нет, но Филарету оставили его киевские приходы

Двоевластия в Православной церкви Украины нет, хотя почетный патриарх Филарет не поддержал решение сегодняшнего Священного Синода.
Об этом на брифинге заявил Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, сообщает Религиозно-информационная служба Украины.
Напомним, что ранее Филарет заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата не будет выполнять условия Томоса.
- Синод показал, что в своей дальнейшей жизни и деятельности ПЦУ будет руководствоваться Священным Писанием и Уставом, который был принятый 15 мая в стенах святой Софии Киевской. Мы практически были все единодушны в предыдущих решениях, но последние решения не были подписаны только одним членом – патриархом Филаретом, - сообщил Епифаний.
- Патриарх показал на заседании Священного Синода то, что он обнародовал ранее, что существует Киевский патриархат, который не снят с регистрации. Все мы пытались убедить, доказать, что юридически и фактически уже нет УПЦ КП, что Киевский патриархат лег в основу Поместной православной церкви. Поэтому в определенной степени мы обсуждали, говорили, убеждали, но все увидели, что Святейший патриарх Филарет, к сожалению, остается утвержден в своем мнении, - сказал Епифаний.
Он говорит, что с «патриархом Филаретом договорились», что приходы города Киева и приходы, подчинявшиеся ему как епархиальному архиерею до 15 декабря, будут оставаться в его подчинении.
- Мы уважаем Святейшего патриарха Филарета. Это было мое личное решение и желание оставить за ним приходы в составе Киевской епархии. Мы делали и будем делать все для того, чтобы Святейший патриарх Филарет, который приложил очень много сил к развитию ПЦУ, чувствовал себя не только духовно комфортно, но и материально, - подчеркнул предстоятель ПЦУ.