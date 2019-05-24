Епифаний говорит, что двоевластия в Православной церкви Украины нет, но Филарету оставили его киевские приходы

Двоевластия в Православной церкви Украины нет, хотя почетный патриарх Филарет не поддержал решение сегодняшнего Священного Синода.

Об этом на брифинге заявил Предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний, сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

Напомним, что ранее Филарет заявил, что Украинская православная церковь Киевского патриархата не будет выполнять условия Томоса.

- Синод показал, что в своей дальнейшей жизни и деятельности ПЦУ будет руководствоваться Священным Писанием и Уставом, который был принятый 15 мая в стенах святой Софии Киевской. Мы практически были все единодушны в предыдущих решениях, но последние решения не были подписаны только одним членом – патриархом Филаретом, - сообщил Епифаний.

- Патриарх показал на заседании Священного Синода то, что он обнародовал ранее, что существует Киевский патриархат, который не снят с регистрации. Все мы пытались убедить, доказать, что юридически и фактически уже нет УПЦ КП, что Киевский патриархат лег в основу Поместной православной церкви. Поэтому в определенной степени мы обсуждали, говорили, убеждали, но все увидели, что Святейший патриарх Филарет, к сожалению, остается утвержден в своем мнении, - сказал Епифаний.

Он говорит, что с «патриархом Филаретом договорились», что приходы города Киева и приходы, подчинявшиеся ему как епархиальному архиерею до 15 декабря, будут оставаться в его подчинении.