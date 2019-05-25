Петиция за отставку главы АП Богдана на сайте Президента набрала 25 тысяч голосов

Петиция за отставку главы Администрации Президента Андрея Богдана, которая была опубликована 23 мая, набрала необходимые 25 тысяч подписей.

Об этом свидетельствуют данные сайта Главы государства, где и размещена петиция.

Автором петиции является Александр Василевский.

«Мы, граждане Украины, требуем немедленной отставки Главы Администрации Президента Украины Богдана Андрея Иосифовича из-за нарушения закона Об очищении власти (люстрации)», - говорится в тексте петиции.

Стоит отметить, что 23 мая на сайте Главы государства была опубликована еще одна петиция об отставке Богдана с должности главы АП. Ее автором выступил Андрей Качор. По состоянию на 11:30 25 мая она набрала 15892 подписи.

Как известно, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам, юриста партии «Слуга народа» и одного из членов предвыборного штаба Зеленского Андрея Богдана, который ранее оказывал юридическую помощь олигарху Игорю Коломойскому и работал в Кабмине Николая Азарова. После заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, что Андрей Богдан попадает под действие закона о люстрации.

Напомним, 23 мая на сайте Президента Украины появилась петиция об отставке Владимира Зеленского, которая набрала больше 40 тысяч подписей.