В Верховный суд подали три иска об отмене указа Президента о роспуске Рады

В Верховный суд поступило третье исковое заявление о признании противозаконными действий президента Украины Владимира Зеленского, подписавшего указ «О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов».

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Заявление подано физическим лицом непосредственно в канцелярию Кассационного административного суда в составе Верховного Суда сегодня, 24 мая 2019 года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение пяти дней со дня подачи заявления «судья выносит решение о следующих процессуальных действиях».

Таким образом, в Верховный Суд подано уже три исковых заявления, которыми оспаривается соответствующий указ Президента.

Согласно информации реестра состоянии судебных дел, эти иски подали Олейник Николай Иванович, Гладчук Вадим Федорович и Хилько Андрей Анатольевич

Напомним, что 24 мая в Украине стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента. 22 мая нардепы отказались поддержать законопроекты Зеленского о смене избирательного законодательства. 23 мая указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу.