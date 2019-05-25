СМИ сообщили, что НАБУ открыло дело на Корнацкого из-за земельных участков в Крыму – нардеп считает, что безосновательно

Аркадий Корнацкий Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) открыло уголовное производство по факту возможного недекларирования депутатом Верховной Рады Аркадием Корнацким 20 земельных участков в аннексированном Россией Крыму.

Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщают «Украинские Новости».

Производство открыто по статье 366-1 Уголовного кодекса («Декларирование недостоверной информации) по заявлению экс-заместителя генпрокурора Рената Кузьмина.

Речь идет о возможном недекларировании Корнацким за 2015 год 20 земельных участков на территории крымского полуострова.

Стоит отметить, что в конце марта этого года Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook сообщил, что эти земельные участки Корнацкий переоформил на своих родственников в Крыму.

«В декларации за 2015 год кандидат в президенты Корнацкий «забыл» задекларировать принадлежащие ему 20 земельных участков в оккупированном Крыму, которые он по договору дарения в этом же году переоформил на своих родственников. Чем можно объяснить такую «забывчивость»? Пожалуй, лишь тем, что крымскую недвижимость кандидат в президенты реализовал по законам Российской Федерации. На осуществление этих сомнительных сделок народный избранник и его родственники собственноручно уполномочили граждан России, выдав им соответствующие доверенности. Примечательно, что представители семейства Корнацких российское гражданство получили в оккупированном Крыму в апреле и августе 2014 года, что само по себе уже довольно символично. В итоге, кандидат в президенты переоформил с себя на родственников 40 га крымской недвижимости и скрыл эту информацию от обязательного декларирования. Как скрыл и информацию об уплате всех обязательных платежей в российский бюджет, из которого, как известно, финансируется российская армия, от которой наш незабвенный Петр Алексеевич намерен освободить Крым во время своей второй каденции», - написал он, при этом опубликовав фото документво в подтверждение своих слов.

В то же время в комментарии «Преступности.НЕТ» Аркадий Корнацкий сообщил, что действительно покупал в Крыму земельные участки, но они уже не в его собственности.

– Объяснения по земельным участкам, которые я имел когда-то в собственности в АР Крым, я уже давал много раз. Поэтому ничего нового не скажу. Только то, что они когда-то покупались для создания на берегу Керкинитского залива базы отдыха и оздоровления крестьян, работников и арендодателей ООО «Агрофирма Корнацких», и их детей, но выбыли из моей собственности при обстоятельствах непреодолимой силы – аннексии Крыма, – отметил нардеп.

По его словам, ни одного правонарушения, уголовного или административного, как при приобретении в собственность этих участков, так и при утрате права собственности на них, не было и нет.

– О «фактовом» уголовном производстве, которое якобы зарегистрировано в НАБУ якобы по поводу возможного декларирования мной недостоверной информации, узнал сегодня под вечер с СМД. Сразу же дал поручение адвокату направить в НАБУ соответствующий запрос с предложением как можно скорее начать следственные действия – если «дело» действительно открыто. Убежден – его открыли безосновательно, а закроют абсолютно обоснованно. Рассказывать заранее, на каких именно юридических основаниях, здесь неуместно – не хочу «влиять на следствие», – резюмировал Аркадий Корнацкий.

Как известно, прибыль «Агрофирмы Корнацких» уходит в Россию, где живут владельцы фирмы – дочери нардепа Корнацкого. Сам нардеп признался, что они являются гражданами РФ.