В ЦИК заявили, что могут не успеть подготовиться к выборам в Раду из-за действующего закона о закупках

В Центральной избирательной комиссии заявили, что не могут обеспечить подготовку к выборам в Верховную Раду в связи с действующим законодательством в сфере публичных закупок.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Комиссия обратилась к Владимиру Зеленскому, Верховной Раде и Кабмину по поводу необходимости неотложного принятия Верховной Радой закона Украины о внесении изменений в закон о публичных закупках.

Кроме того, ЦИК обратилась в Минэкономразвития с просьбой предоставить предложения, которые смогут урегулировать вопросы осуществления публичных закупок.

«Решение принято в связи с тем, что, учитывая нехватку времени для проведения процедур закупок во время избирательного процесса внеочередных выборов народных депутатов 21 июля 2019 и возможные риски отмены указанных процедур закупок, комиссия лишена возможности обеспечить подготовку и проведение этих выборов в соответствии с действующим законодательством Украины в сфере публичных закупок», – говорится в сообщении.

Напомним, 24 мая в Украине стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента. 22 мая нардепы отказались поддержать законопроекты Зеленского о смене избирательного законодательства и изменении закона о публичных закупках. 23 мая указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу.