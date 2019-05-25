Уволенный Зеленским из Нацсовета по вопросам ТВ Горковенко заявил об угрозах и намерении идти в суд

Владимир Горковенко Член Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Владимир Горковенко, которого ранее уволил Президент Зеленский, заявил, что ему угрожали и заставляли уволиться.

Об этом шла речь в ходе брифинга представителей Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания в пятницу, 24 мая, передает «Интерфакс-Украина».

По словам Горковенко, он считает свое увольнение незаконным.

– Это может означать две вещи: или я сам написал заявление (об уходе, – ред.), или я умер. Очевидно – вторая причина: я умер. Я не шучу. Я получил несколько звонков в последнее время с требованием, мол «ты сам напиши заявление, иначе мы тебя разберем на запчасти». Похоже, «разбирание на запчасти» выглядит именно так. Но у нас правовая страна и суды еще никто не отменял, - заявил он.

Горковенко также подчеркнул, что не писал заявления об увольнении.

Как известно, в администрации Порошенко Горковенко был заведующим отделом Главного департамента информационной политики. 5 мая Порошенко назначил его членом Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. Отметим, что Горковенко назначили после досрочной отставки главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко.

Однако уже 24 мая Президент Зеленский отменил указ о назначении Владимира Горковенка членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявлял, что Владимир Горковенко «проводил откровенно сомнительную информационную политику».