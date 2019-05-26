Украина будет вводить «гамбургские» санкции, если РФ не освободит 24 пленных моряков, – посол в ФРГ

Украина намерена инициировать введение новых санкций против Российской Федерации, если она проигнорирует решение Международного трибунала по морскому праву о необходимости освободить украинских моряков.

Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

Так, он отметил, что «Украина получила убедительную дипломатическую победу и мощный дополнительный международно-правовой козырь, чтобы добиться скорейшего освобождения наших моряков».

В свою очередь, посол призвал Федеральное правительство Германии, лично Главу МИД Хайко Мааса требовать от Кремля немедленного исполнения вердикта Международного морского трибунала.

«Если же Москва решит игнорировать это решение, то мы будем продвигать идею введения новых гамбургских - санкций в отношении России», - пообещал дипломат.

Напомним, 25 ноября 2018 года российские пограничники атаковали и захватили два катера и рейдовый буксир ВМС Украины вместе с экипажем. В связи с этим, 26 ноября, Верховная Рада поддержала вопрос о введении военного положения в Украине из-за открытой агрессии ФСБ РФ по отношению к ВМС Украины.

В частности, самый молодой из украинских моряков, Андрей Эйдер получил ранение во время нападения российских военных на украинском корабле и перенес операцию.

Военное положение вводилось на 30 дней в 10 областях: Николаевской, Винницкой, Донецкой, Запорожской, Луганской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также во внутренних водах Азово-Керченской акватории.

26 декабря Порошенко объявил о прекращении военного положения, которое ввели в конце ноября на территории 10 приграничных областей.

Подробнее с тем, что происходило в предыдущие дни, можно ознакомиться в наших новостях: 25 ноября, 26 ноября, 27 ноября, 28 ноября, 29 ноября, 30 ноября, 1 декабря, 2 декабря, 3 декабря, 4 декабря, 5 декабря, 6 декабря, 7 декабря, 8 декабря, 9 декабря, 10 декабря, 11 декабря, 12 декабря

Также сообщалось, что пленного украинского военного моряка Андрея Эйдера в российской тюрьме могли заразить гепатитом.

В частности, ООН признала захваченных Россией украинских моряков военнопленными. А Евросоюз, США и Канада ввели санкции за нападение на украинские корабли в Керченском проливе.

Как известно, в субботу, 25 мая, Международный трибунал по морскому праву удовлетворил ключевое требование Украины по делу о временных мерах, которые должна осуществить Россия в отношении задержанных украинских моряков и решил, что РФ должна немедленно освободить пленных военнослужащих ВМС ВСУ и вернуть захваченные корабли. Но в МИД РФ заявили, что трибунал по морскому праву не имел права рассматривать иск Украины об освобождении пленных моряков ВМС ВСУ.

В частности, 25 мая, николаевцы присоединились к акции в поддержку взятых РФ в плен украинских военнослужащих ВМС и положили символичные синие и желтые кораблики возле сухого фонтана возле Николаевской облгосадминистрации.