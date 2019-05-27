«Мы просто разные», - Гройсман о возможном объединении с Порошенко на выборы в Верховную Раду

Подавший в отставку премьер-министр Владимир Гройсман подтвердил, что не будет объединяться с другими партиями для участия в досрочных выборах Верховной Рады.

Об этом он заявил в интервью ICTV, передает «Интерфакс-Украина».

- Для меня участие в выборах - это не просто желание принимать участие в выборах. У меня четкий взгляд на то, что может сделать Украину и украинцев сильнее. И считаю, что эти шаги должны быть реализованы, - заявил Гройсман.

Он подчеркнул, что будет самостоятельно баллотироваться в парламент со своей политической силой, «с командой людей, которых я считаю достаточно молодыми, энергичными, профессиональными».

Комментируя возможное объединение с политической силой Петра Порошенко, Гройсман сказал:

- Такие предложения были, и много политиков говорили между собой о разных возможностях. Я принял решение - я буду идти самостоятельно и это решение для меня является окончательным.

При этом он добавил:

- Я считаю, что мы просто разные.

Напомним, Премьер-министр Владимир Гройсман в понедельник, 20 мая, заявил, что принял для себя решение подать в отставку.

Отметим, ранее Владимир Гройсман заявил о создании новой политической силы, с которой он собирается идти на парламентские выборы.