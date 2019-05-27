Партию «Слуга народа» возглавил советник Зеленского Дмитрий Разумков

Партию «Слуга народа» возглавил советник Президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков.

Об этом на пресс-конференции в понедельник сообщила пресс-секретарь партии «Слуга народа» Татьяна Циба, передает Цензор.НЕТ.

Она сообщила, что на недавно состоявшемся съезде партии был избран ее главой вместо Ивана Баканова, который 22 мая указом Зеленского был назначен первым заместителем главы Службы безопасности Украины - начальником главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью центрального управления СБУ, Дмитрий Разумков.

Руководителем избирательного штаба стал Александр Корниенко. Руководителем цифрового направления стал Михаил Федоров.

- Недавно произошел съезд партии «Слуга народа». Состоялись изменения в руководстве партии. Иван Баканов, в связи с тем, что он ушел на государственную службу, не мог дальше занимать эту должность (главы партии. – ПН). Партия доверила выполнять эти функции мне, - заявил Разумков, отметив, что партия готовится к предстоящим парламентским выборам.

Напомним, среди политических сил, которые собираются или могут идти на выборы в Верховную Раду, лидирует партия Президента Владимира Зеленского «Слуга народа».