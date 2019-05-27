Пострадают в первую очередь рядовые граждане, - Гройсман ответил Коломойскому на призыв объявить в стране дефолт

Объявление дефолта в Украине приведет к серьезным последствиям, от которых пострадает, в первую очередь, население страны.

Так премьер-министр Владимир Гройсман прокомментировал предложение бизнесмена Игоря Коломойского заявить о дефолте и не выплачивать кредиты, об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Даже разговоры о дефолте не добавляют стабильности, это вредно… Дефолт – это глобальный кризис, вспомните 1990-тые годы. Я считаю, что для украинцев кризисов уже достаточно. От каких-либо дефолтов, которые несут за собой очень серозные последствия, в первую очередь, пострадают украинские рядовые граждане», - написал Гройсман.

Он подчеркнул, что задание государства на сегодня сделать все для обслуживания долга, а также для сохранения репутации как страны, которая уважает свои обязательства.

Напомним, ранее олигарх Игорь Коломойский заявил, что Греция должна стать примером для Украины и объявить в стране дефолт.