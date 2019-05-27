Уволенный Зеленским из Нацсовета по вопросам ТВ Горковенко подал в суд на Президента

Бывший сотрудник Администрации Президента Петра Порошенко Владимир Горковенко подал в суд на нового Президента Владимира Зеленского.

Об этом он сообщил в Facebook.

Иск касается отмены Зеленским указа Порошенко о назначении Горковенко членом Национального совета по телевидению и радиовещанию.

«Требую признать действия Владимира Зеленского противоправными. Исковое заявление расписана на 9-ти страницах. Указы отменять нельзя, даже если кому-то очень хочется или колется», - написал Горковенко.

Иск подан в Верховный Суд.

Как известно, в администрации Порошенко Горковенко был заведующим отделом Главного департамента информационной политики. 5 мая Порошенко назначил его членом Национального совета Украины по телевидению и радиовещанию. Отметим, что Горковенко назначили после досрочной отставки главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко.

Однако уже 24 мая Президент Зеленский отменил указ о назначении Владимира Горковенка членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Напомним, глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко заявлял, что Владимир Горковенко «проводил откровенно сомнительную информационную политику».