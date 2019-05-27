«Не подпадает под юрисдикцию»: Верховный суд отказался рассматривать иск относительно указа Зеленского о роспуске Рады

Верховный суд Украины отказался открывать дело по одному из исков к президенту Владимиру Зеленскому относительно его указа о роспуске украинского парламента.

Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда в Facebook.

В постановлении судебного учреждения отмечено, что рассмотрение дела относится к юрисдикции Конституционного суда.

«Верховный суд пришел к выводу, что по содержанию положений ч.2 ст.147, ч.1 ст.150 Конституции Украины проверка на предмет соответствия Конституции Украины всех без исключения правовых актов Верховной Рады Украины и президента Украины относится к полномочиям Конституционного суда Украины», - говорится в определении Верховного суда от 27 мая по делу № 9901/275/19.

В своем заявлении истец отметил, что досрочный роспуск Верховной Рады нарушает его права как избирателя, который участвовал в парламентских выборах 26 октября 2014 года и заинтересован в непрерывной и стабильной работе народных депутатов.

Кроме того, по словам заявителя, назначение внеочередных выборов в Верховную Раду на 21 июля 2019 года также нарушает его избирательные права. Истец пояснил, что установив соответственную дату Зеленский воспрепятствовал его планам на отдых летом и участию в выборах народных депутатов Украины, которые должны были состояться осенью.

«Верховный Суд обратил внимание, что Кодекс административного судопроизводства Украины регламентирует порядок рассмотрения не всех публично-правовых споров, а только тех, которые возникают в результате осуществления субъектом властных полномочий именно управленческих функций и рассмотрение которых непосредственно не относится к подсудности других судов», - отметили в суде.

В постановлении говорится о том, что конституционный процесс досрочного прекращения полномочий Верховной Рады и участие в этом процессе президента Украины не является формой реализации его управленческих функций и не может подпадать под контроль суда административной юрисдикции.

«Постановление может быть обжаловано в Большой палате Верховного суда в течение 15 дней со дня его принятия», - подытожили в суде.

Напомним, 24 мая в Украине стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента. 22 мая нардепы отказались поддержать законопроекты Зеленского о смене избирательного законодательства и изменении закона о публичных закупках. 23 мая указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу.