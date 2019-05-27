Актер «Квартала 95» намерен баллотироваться в Раду по мажоритарному округу

Актер студии «Квартал 95» Юрий Корявченков («Юзик») будет баллотироваться в Верховную Раду по мажоритарному округу, если пройдет проверку партии «Слуга народа».

Об этом рассказал глава штаба партии Александр Корниенко, передает «Левый берег».

- Если он пройдет проверку, будет баллотироваться по одному из округов в Кривом Роге, - сказал Александр Корниенко.

Глава штаба отметил, что пока Корявченков - единственный из «Квартала», кто выразил желание получить мандат народного депутата. Актеры студии, пожелавшие участвовать в парламентских выборах, будут освобождены от некоторых этапов проверки, в частности от беседы с психологом, рассказал Корниенко.

44-летний Юрий Корявченков родом из Кривого Рога. Окончил Криворожский технический университет по специальности «инженер-электрик». Работал электрослесарем, инженером в Центральном горно-обогатительном комбинате. Играл в КВН с 1995 года, позже - в студии «Квартал 95».

Напомним, партию «Слуга народа» возглавил советник Зеленского Дмитрий Разумков.