В России пенсионер напал с ножом на редакцию газеты, требуя статью о Сталине – пострадали четыре человека

В российском Ставрополе пожилой мужчина с ножом напал на сотрудников редакции газеты партии КПРФ «Родина», требуя опубликовать статью об Иосифе Сталине.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на депутата думы Ставрополья Виктора Лозового.

- Он требовал, чтобы опубликовали его статью о Сталине. Когда ему сказали, что рассмотрят это решение на коллегии, то он достал охотничий нож и напал на главного редактора, - сказал Лозовой, отметив, что инцидент произошел около 11:00 понедельника.

«Он полистал подшивку газеты ставропольских коммунистов «Родина» и попросился на приём к главному редактору. Н.Ф. Бондаренко пригласил его в свой кабинет и через несколько минут разыгралась драма: гость потребовал опубликовать свою статью. Получив отказ в связи с тем, что предложенный довольно агрессивный по тону материал не соответствует политике газеты, он набросился на Николая Федосеевича с ножом и ранил его в лицо», - сообщает пресс-служба Компартии РФ.

По словам собеседника «Интерфакса», нападавшему около 70 лет. Пострадали - главный редактор газеты Николай Бондаренко и три сотрудника крайкома КПРФ. Главред госпитализирован, остальные пострадавшие от госпитализации отказались.

- Мы оказали раненым на месте помощь, вызвали скорую. Главного редактора газеты отвезли в травмпункт накладывать швы. У него лицевая рана, - уточнил депутат.

В пресс-службе МВД РФ по региону сообщили, что нападавший уже задержан и доставлен в отдел полиции. По неофициальной информации, его зовут Константин Сиднев.