Генпрокурор Луценко заявил, что уйдет в отставку после парламентских выборов и вернется в политику

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уйдет в отставку после парламентских выборов.

Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

- Я считаю, что надо уважать выбор украинского народа, который избрал нового президента, но это не значит, что в один день все должны уйти в отставку, потому что Конституция и законы Украины обусловливают кто должен уйти в отставку, а кто чуть позже должен принять соответствующее решение, — сказал Луценко.

По его словам, он должен с сотрудниками правоохранительных органов провести честные парламентские выборы, а потом пойдет в политику с теми людьми, с которыми будет работать над своим видением развития страны.

По поводу видения Луценко рассказал, что хотел бы, чтобы в Украине людей ценили за умение брать на себя ответственность и за поступки. В связи с этим он и хочет довести дело 3-летнего пребывания в Генеральной прокуратуре Украины до конца, а потом «вернется туда, откуда пришел».

Напомним, ранее Луценко на видео раскритиковал САП и НАБУ и похвалил свое ведомство за результаты трех лет работы.

Отметим, ранее сообщалось, что Луценко не видит юридических и моральных оснований уходить в отставку.