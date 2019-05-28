«Чтобы не допустить его во власть»: Журналист Дубинский заявил о намерении баллотироваться в Раду по округу соратника Порошенко

Журналист и блогер Александр Дубинский заявил, что будет участвовать в выборах в парламент по мажоритарному округу, в котором также будет баллотироваться лидер фракции БПП в парламенте Игорь Кононенко.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Считаю своей задачей не допустить во власть человека, который в интересах Порошенко обворовывал государство, и был одним из столпов его коррупционной вертикали. Знаю, что борьба будет тяжёлой, потому что последние 2 года Кононенко засевал округ ворованными деньгами, и сформировал там свой админресурс, во главе с председателем райсовета Василькова Баласинович. Но уверен, что все прекрасно понимают цену этому «засеву», который осуществлялся за счёт средств бюджета. В то время как Кононенко пи%ил наши с вами деньги в стократном размере», — заявил Дубинский.

Журналист обратился за поддержкой людей, которые живут в городах и селах, входящих в 94-й избирательный округ. Как считает Дубинский, его пример не должен быть единичным. Кроме того, журналист обратился за поддержкой к президенту и руководителю партии «Слуга народа», а также коллегам-журналистам.

«Потому обращаюсь к своим известным коллегам-журналистам, занимающимся борьбой с коррупцией, и предлагаю им вместе со мной выдвигаться по округам, где идут одиозные представители прошлой власти», — добавил Дубинский.

По его словам, нужно составить список и обратится за поддержкой к президенту Украины, «чтобы не допустить того самого реванша, и избавить парламент от жуликов и воров».

«Если мы хотим поменять страну, — то нужно действовать, а не только возмущаться в сетях. Они за%али пи%дЕть и пИ%дить. И должны быть изгнаны», — подчеркнул Дубинский.

Напомним, актер «Квартала 95» намерен баллотироваться в Раду по мажоритарному округу.