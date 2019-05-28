В Украину из Франции прибыла новый замглавы дипмисии США

В Украину из Франции во вторник, 28 мая, прибыла новая заместитель главы дипломатической миссии Соединенных Штатов Кристина Квин.

Об этом сообщает «Зеркало недели»

До недавнего времени Кристина Квин была исполняющим обязанности заместителя главы миссии в посольстве США в Париже.

Отметим, что Квин также работала на должности советника министра по экономическим вопросам в посольстве США в Париже в сентябре 2016 года. В 2013–2016 годах она была советником по экономическим вопросам в посольстве США в Бангкоке. В 2010–2013 годах Квин работала советником по экономическим вопросам в Лондоне; с 2008 по 2010 год занимала должность директора по делам Европейского Союза, Украины и Беларуси в Совете национальной безопасности Администрации президента в Вашингтоне; с 2006 по 2008 год дипломат работала в качестве заместителя советника по вопросам окружающей среды, науки, технологий и здравоохранения в посольстве США в Москве, а с 2001 по 2005 год работала сотрудником по торговле в представительстве США в Европейском союзе в Брюсселе.

По данным источников ZN.UA в Вашингтоне, Госдепартамент предложил Уильяму Тейлору занять пост временного поверенного в делах США в Украине. Исполнительный вице-президент Института мира уже дал на это свое согласие на встрече с госсекретарем США Майком Помпео. Уильям Тейлор в 2006–2009 гг был послом в Украине и после окончания каденции держал страну в поле зрения. Более того, он является активным участником групп, нарабатывающих в различных форматах возможные решения конфликта в Донбассе. Ожидается, что Тейлор будет руководить диппредставительством США в Украине в течение достаточно длительного времени, пока не будет Вашингтоном утверждена кандидатура нового посла.

Отметим, 20 мая чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершает работу на своей должности.

Напомним. генпрокурор Юрий Луценко в интервью американскому изданию The Hill заявил, что открывает уголовное производство о возможных попытках НАБУ вмешаться в выборы президента США 2016 года. Также в интервью Луценко заявил, что посол США в Украине Мари Йованович во время их первой встречи предоставила ему список лиц, против которых нельзя вести расследование.

В Госдепартаменте назвали утверждение Луценко «откровенной выдумкой» и обвинили генпрокурора в попытке подорвать репутацию посла США.