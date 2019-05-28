Вакарчук заявил, что его партия не собирается объединяться с другими политическими брендами перед выборами в Раду

Певец Святослав Вакарчук, создавший перед выборами политическую партию «Голос», заявил, что она не будет объединяться с «Украинской стратегией» Владимира Гройсмана.

Об этом он сообщил в видеообращении, комментируя заявление министра Кабинета министров Александра Саенко о том, что «Украинская стратегия» не исключает объединения с «Голосом».

- Кое-кто пытается нас без нас женить. Так вот, чтобы расставить все точки над і официально заявляю: партия Голос не собирается объединяться на выборах с ни с какими политическими брендами. Нас интересуют люди, а не бренды, - заявил Вакарчук.

Он добавил, что «Голос» готов объединяться с людьми, которые разделяют его принципы и программу.

- Второе: скоро будет съезд партии Голос. На нем не будет в повестке дня пункта об объединении с политическими силами, - подчеркнул певец.

Партія #Голос не об’єднується з політичними брендами. Ми готові об’єднувати зусилля з людьми, що розділяють наші принципи, ідеологічні програми, нашу програму. З людьми, а не з брендами! #ГолосЗмін pic.twitter.com/kwCFf1PKBK — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) 28 мая 2019 г.

Как известно, 16 мая Вакарчук представил свою политическую партию, с которой пойдет на выборы в Раду.

Напомним, среди политических сил, которые собираются или могут идти на выборы в Верховную Раду, лидирует партия Президента Владимира Зеленского «Слуга народа».