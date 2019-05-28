21-е место среди 25 областей, - Минрегион дал оценку, как развивалась Николаевщина в 2018 году

Министерство регионального развития поставило Николаевскую область на 21-е место среди 25 регионов Украины в рейтинге развития областей.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Ведомство опубликовало мониторинг социально-экономического развития регионов за 2018 год. Лучшие показатели у Киева, Харьковской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областей. Самые низкие показатели имеют Луганская, Донецкая, Черниговская, Одесская и Николаевская области.

«На основании данных статистики областям выставляются оценки ежеквартально по 27 показателям в 6 направлениях и ежегодно по 64 показателям в 12 направлениях. Такая оценка – элемент новой системы мониторинга за реализацией государственной региональной политики и определения динамики изменений. Показатели рейтинга – индикатор эффективности управленческих решений на центральном и местном уровнях», - заявили в министерстве.

При этом за год Николаевская область поднялась в рейтинге на две позиции. По итогам 2017 года она была на 23-м месте. Высокие показатели регион демонстрирует только в отрасли возобновляемой энергетики и энергоэффективности (3 место), средние показатели – в экономической и социальной сплоченности, инвестиционном развитии и инфраструктуре (11-12), а низкие во всех остальных 8 отраслях – от экономической эффективности до рационального природопользования.