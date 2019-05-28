Опубликовано видео, как Зеленский проверял позиции бойцов ВСУ на передовой

В Сети появилось видео первой рабочей поездки Президента Владимира Зеленского на передовую в зону проведения ООС.
Президент проинспектировал бытовые условия украинских военных в Станице Луганской и Счастье.
Зеленский посмотрел, на каких кроватях военные спят, какой водой умываются и где принимают душ. Он отметил, что условия необходимо улучшить.
После того, как Зеленский осмотрел позиции на передовой, в штабе ООС он заслушал доклад командующего Операцией Сырского.
Напомним, 27 мая Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.