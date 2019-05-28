Зеленский отменил указ Порошенко и вернул Саакашвили украинское гражданство

Президент Украины Владимир Зеленский вернул экс-главе Одесской областной администрации Михаилу Саакашвили гражданство.

Об этом говорится в указе, опубликованном на сайте президента Украины.

Своим указом Зеленский исключил Михаила Саакашвили из документа № 196, который издал Петр Порошенко 26 июля 2017 года.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что самую главную роль Саакашвили выполняет для Украины в Европе, отстаивая ее демократию.

Как сообщалось, 12 марта Саакашвили заявил, что намерен вернуться в Украину 1 апреля и уже приобрел билет на самолет.

Напомним, 10 сентября, Саакашвили, которого в момент нахождения за рубежом лишили украинского гражданства, прорвался в Украину через пограничный пункт «Шегени». Этому предшествовала потасовка между его сторонниками и пограничниками, в результате которой, по словам пресс-службы МВД, пострадало 12 бойцов Национальной полиции и 5 сотрудников Госпогранслужбы.

В свою очередь Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что все, кто причастен к прорыву границы, понесут ответственность. 12 сентября пограничники вручили Саакашвили административный протокол о незаконном пересечении границы.

5 декабря в квартиру Саакашвили вломились силовики. Сотрудники СБУ задержали экс-президента Грузии и пытались увезти, но сторонники политика отбили лидера «ДНС» и митинговали под зданием Верховной Рады.

После того, как сторонники Саакашвили отбили его у сотрудников СБУ, Нацполиция объявила политика в розыск. Вечером 8 декабря политика задержали и доставили в ИВС. Позже Печерский райсуд Киева отпустил Саакашвили без избрания какой-либо меры пресечения, отказав в ходатайстве прокуратуры о домашнем аресте. А уже в феврале текущего года Саакашвили был задержан в Киеве и выдворен в Польшу.