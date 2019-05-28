Рассмотрели варианты: Москаленко с депутатами обсудила возможность создания управления коммунального имущества при облсовете

В Николаевском областном совете рассматривали варианты об открытии управления коммунального имущества при облсовете.

Об этом сообщают в пресс-службе Николаевского облсовета.

Ранее сообщалось, что руководство Николаевской ОГА приняло решило отменить ранее принятое депутатами решение о передаче управления коммунальным имуществом облгосадминистрацией. Вопрос обсуждался и был принят в ходе сессии 16 мая.

28 мая под председательством главы облсовета Виктории Москаленко прошло первое заседание рабочей группы из числа депутатов областного совета. В ходе обсуждения вопроса члены рабочей группы пришли к выводу, что Николаевская облгосадминистрация должна выполнять обязанности государственной отраслевой политики: здравоохранения, социальной защиты, однако без права распоряжения коммунальным имуществом.

Поскольку в структуре исполнительного аппарата Николаевского областного совета отсутствует управление коммунальным имуществом, то возникает необходимость его создания. В ходе встречи обсуждались несколько возможных вариантов.

Члены рабочей группы подробно обсудили все предложения, которые были подготовлены специалистами исполнительного аппарата облсовета с внесли свои рекомендации.