Чиновники времен Януковича «захватили» госдачи и построили там коттеджи, - СМИ

Чиновники времен беглого Виктора Януковича «захватили» государственные дачи в Пуще-Водице и построили там коттеджи.

Об этом говорится в расследовании журналистов BIHUS.info.

По информации журналистов, Ренат Кузьмин, экс-замгенпрокурора Украины времен беглого Виктора Януковича, в 2006 году взял в аренду государственную дачу. В 2008 году он оформил разрешение на проведение капитального ремонта Пуще-Водицы, обещая инвестировать 1 млн грн. Ремонт сделал, как утверждают журналисты, но дача стала частной. В 2010 году приватизировал государственную дачу и построил особняк

«Тот самый Кузьмин, который играл Мурку на день рождении Яна Табачника. Он также числится как арендодатель , хотя это комплекс давно частный: альтанка, дом для охраны, дизайнерское оформление двора. Кузьмин построил на месте госдачи дворец и в 2010 году его приватизировал. В 2014 году, когда он исчез из Украины, дом переписали на его бывшую тещу. И только после скандала, генеральная прокуратура открыла дело», — говорится в расследовании.

На данный момент дом арестован. Открыты уголовные дела, в том числе и на Кузьмина, утверждают журналисты.

Сосед по даче Кузьмина — другой чиновник времен Виктора Януковича Андрей Кравець. По информации журналистов, на территории госдачи, бывший чиновник построил настоящий дворец с теннисным кортом.

«Кравец и сейчас в списке арендодателей, хотя девять лет назад он приватизировал на себя половину дома. Сделал это тихо и незаметно», — говорится в расследовании журналистов.

Журналисты заметили, что в Пуще-Водице, на участке у госдачи, которую с 2019-го года арендует Екатерина Одд, ведется строительство дома. Екатерина — жена брата уволенного председателя Конституционного суда Станислава Шевчука Рулава Одда.

Это тот самый брат, влияние которого на Конституционный суд стал одной из вероятных причин увольнения Шевчука, считают журналисты.

«Два месяца мы следили за этим строительством и искали тех, кто дал на него разрешение. Не нашли, потому что никаких доков у семьи Оддав нет, а строительство на территории госдач — незаконно. Более того, по словам эксперта вот так «по-тихому» построенный объект за государственном забором можно будет не просто легализовать, но и … приватизировать», — говорится в расследовании.

Как рассказал эксперт BIHUS.info, чтобы началось строительство нужно иметь документ на аренду земли, но ГУС не может передать в аренду , они не распоряжаются землями государственной собственности. Это может сделать только КГГА своим распоряжением. И для этого участок должен быть сформирован: в земельном кадастре должен быть выделен земельный участок с отдельным кадастровым номером.

Все это время администрация «Пуще» уверяла: на их территории никакого строительства нет. Кроме того, про строительство не упоминается ни в киевской администрации, ни в государственной строительной инспекции.