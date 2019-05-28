«Лучше пусть будет скандал, чем все рухнет», - замглавы Администрации Президента о назначении Богдана

Андрей Богдан был назначен на должность главы Администрации президента, чтобы там «ничего не рухнуло», при этом в команде Владимира Зеленского понимали, что может быть скандал.

Об этом в интервью «Новому времени» рассказал заместитель главы АП Кирилл Тимошенко.

- В любом случае, кто-то должен заниматься процессами, а их здесь куча. Тут много всяких нюансов, которые здесь все кинули и уехали. Поэтому был назначен Богдан. Мы понимали, что будет скандал. Но мы выбрали путь, что лучше пусть будет скандал, чем здесь все рухнет. Плюс наша позиция, что он не нарушает закон. Пусть подают в суд, и суд решит, – заявил Тимошенко.

Как известно, 21 мая Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Администрации президента своего советника по юридическим вопросам, юриста партии «Слуга народа» и одного из членов предвыборного штаба Зеленского Андрея Богдана, который ранее оказывал юридическую помощь олигарху Игорю Коломойскому и работал в Кабмине Николая Азарова. После заместитель министра юстиции Сергей Петухов заявил, что Андрей Богдан попадает под действие закона о люстрации.

Напомним, 23 мая на сайте Президента Украины появилась петиция об отставке Владимира Зеленского, которая набрала больше 40 тысяч подписей.

Отметим, в Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступило два исковых заявления о признании противоправным и отмене указа президента Украины Владимира Зеленского от 21 мая года № 304/2019 «О назначении Андрея Богдана главой Администрации президента Украины».