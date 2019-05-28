Оснований для недопуска Саакашвили в Украину больше нет, - Госпогранслужба

Оснований для недопуска бывшего губернатора Одесской области Михеила Саакашвили на территорию Украины больше нет.

Об этом в комментарии «Украинской правде» сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

- Гражданин Украины не может быть ограничен в праве въезда на территорию Украины, - отметил Слободян.

По его словам, Саакашвили было запрещено пересекать границу с Украиной, «как лицу без гражданства на основании незаконного нарушения границы», а сейчас эти обстоятельства исчезли.

Напомним, 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ Порошенко и вернул Саакашвили украинское гражданство.