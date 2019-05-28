Данилюк заявил, что после Порошенко в «главном» кабинете СНБО остались одни голые стены и могли пропасть серверы с секретной информацией

Место, где хранились серверы Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационного кабинета Совета национальной безопасности и обороны исчезло все оборудование.

Об этом он заявил в своем видеообращении в Facebook.

По его словам, секретная информация сохранялась на серверах, которые были в кабинете. Сейчас этих серверов там нет.

- Вот такая вышла цивилизованная передача власти в Украине. Остались только флаги… Что случилось с серверами, на которых хранилась секретная информация? – сказал Данилюк.

Пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook заявил, что в ситуационном кабинете секретная информация не хранилась. Технику для кабинета арендовал Порошенко и после смены власти её вернули собственнику.