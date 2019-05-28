Данилюк заявил, что после Порошенко в «главном» кабинете СНБО остались одни голые стены и могли пропасть серверы с секретной информацией

Секретарь СНБО Александр Данилюк заявил, что из ситуационного кабинета Совета национальной безопасности и обороны исчезло все оборудование.
Об этом он заявил в своем видеообращении в Facebook.
По его словам, секретная информация сохранялась на серверах, которые были в кабинете. Сейчас этих серверов там нет.
- Вот такая вышла цивилизованная передача власти в Украине. Остались только флаги… Что случилось с серверами, на которых хранилась секретная информация? – сказал Данилюк.
Пресс-секретарь экс-президента Украины Петра Порошенко Святослав Цеголко на своей странице в Facebook заявил, что в ситуационном кабинете секретная информация не хранилась. Технику для кабинета арендовал Порошенко и после смены власти её вернули собственнику.
«Вся техника для ситуационной комнаты Президента была арендована на деньги Петра Порошенко и соответственно возвращена арендодателю. Никакой конфиденциальной информации на сервере не хранилось, доступ к ней обеспечивался только online. Комната работала как отражение различных источников информации, но эти источники оставались на своих местах в Пограничной службе, СБУ или налоговой. Кстати, в СНБО, где работает господин Данилюк, есть ситуационный центр со всеми конфиденциальными серверами», - заявил Цеголко.