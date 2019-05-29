«Оборудование брали в ЦИК и НБУ»: Журналисты поймали спикера Порошенко на лжи о серверах в ситуационной комнате АП

Пресс-секретаря Петра Порошенко Святослава Цеголко поймали на лжи о серверах в ситуационной комнате Администрации президента.

Об этом сообщила журналист Татьяна Высоцкая, обратив внимание на интервью экс-заместителя главы АП Дмитрия Шимкива, которое он дал Украинской правде в сентябре 2018 года, передает «InfoResist».

Тогда Шимкив хвастался, что им удалось создать ситуационную комнату, как в Белом доме. По словам чиновника, оборудование в комнату собиралось из разных государственных учреждений.

Также он добавил, что данное помещение было соответствующим образом защищено, в том числе и от прослушки.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк показал видео из ситуационной комнаты в Администрации президента, из которой вынесли все оборудование. Спикер Петра Порошенко заявил, что данное оборудование арендовалось за личные средства экс-президента.