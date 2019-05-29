Саакашвили не сможет попасть в списки партии «Слуга народа», - Разумков

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили не сможет попасть в партийный список партии «Слуга народа» на досрочных выборах после длительного отсутствия в Украине.

Об этом заявил в эфире ток-шоу «Пульс» на телеканале «112 Украина» глава партии «Слуга Народа» Дмитрий Разумков.

Как считает глава партии «Слуга Народа», Саакашвили не может попасть в список какой-либо партии, потому что в рамках действующего законодательства он должен был бы прожить 5 лет на территории Украины, а он прожил меньше, около четырех лет.

По его словам, такие вопросы четко регулируются законодательством Украины.

«А прием или не прием того или иного гражданина Украины в ту или иную общественную организацию, в том числе партию, он прописывается как законодательством Украины, уставом, так и другими нормативными документами, которые разрабатываются теми или иными политическими силами, в том числе», — подчеркнул Разумков.

Напомним, 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ Порошенко и вернулСаакашвили украинское гражданство.