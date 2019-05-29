«Это неприемлемо!» - глава миссии ЕС раскритиковал Луценко за публикацию материалов уголовных дел в Facebook

Руководитель консультативной миссии Евросоюза Кястутис Ланчинскас убежден, что генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не должен публиковать в социальной сети Facebook материалы уголовных дел, которые по закону нельзя публиковать.

Об этом Кястутис Ланчинскас сказал в интервью Европейской правде.

- А вы загляните в фейсбук генпрокурора, посмотрите, что он публикует! Там можно найти очень много материалов уголовных дел, которые по закону нельзя публиковать. И генпрокурор это должен знать, потому что он генпрокурор, — заявил европейский политик.

По словам Ланчинскас, неправильно, что в социальной сети появляются результаты судмедэкспертизы, например, активистки Кати Гандзюк.

- Это неприемлемо! Или, пусть это и древняя история, когда были обнародованы имена детективов НАБУ под прикрытием, — добавил Ланчинскас.

Напомним, ранее Луценко на видео раскритиковал САП и НАБУ и похвалил свое ведомство за результаты трех лет работы.

Отметим, ранее сообщалось, что Луценко не видит юридических и моральных оснований уходить в отставку.