«Верю, что наступит день, когда украинские военные будут снова выполнять только миротворческие миссии», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил членов украинских миротворческих миссий с Международным днем миротворца.
Соответствующее поздравление он написал на своей странице в Facebook.
«За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира», – написал он.
По словам президента, «опыт многих наших миротворцев стал важнейшим в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране».
«Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом», – отметил он.
«Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты. Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные будут снова выполнять только миротворческие миссии», – заявил Зеленский.
Напомним, 27 мая Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.