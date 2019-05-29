«Верю, что наступит день, когда украинские военные будут снова выполнять только миротворческие миссии», - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил членов украинских миротворческих миссий с Международным днем ​​миротворца.

Соответствующее поздравление он написал на своей странице в Facebook.

«За годы независимости украинские военные приняли участие во всех важных миссиях по установлению мира», – написал он.

По словам президента, «опыт многих наших миротворцев стал важнейшим в то время, когда пришлось защищать мир в собственной стране».

«Мы помним сыновей и дочерей Украины, которые погибли, спасая мирное население в своем государстве и за рубежом», – отметил он.

«Украина всегда стремилась к миру и безопасности для своего народа и всех народов планеты. Я твердо верю, что наступит тот день, когда украинские военные будут снова выполнять только миротворческие миссии», – заявил Зеленский.

Напомним, 27 мая Зеленский совершил первую рабочую поездку в Луганскую область, где осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье.