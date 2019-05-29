Экс-замглавы АП заявил, что в ситуационной комнате не было серверов с секретными данными

Бывший замглавы Администрации президента Дмитрий Шимкив прокомментировал скандал с пропавшим оборудованием для ситуационной комнаты на Банковой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он заявил, что архитектура ситрума не предусматривала никаких серверов, кроме видеосервера для управления видеостеной и другими экранами.

«Главная роль видеосервера - это вывод различных источников видео на объединенное пространство видеоэкранов. Главная цель такого подхода следующая: объединить информационные источники с различными уровнями защиты в едином пространстве восприятия информации. Ни одна государственная организация не даст вам копию информационных ресурсов, но может при определенных условиях и присутствии оператора выдавать видеокартинку с рабочего места, которое находится в самой институции. Это что-то вроде удаленного доступа на компьютер или сервер. По каналам связи (защищенным) передается только видеоизображение, а не данные, а следовательно исчезает необходимость сохранять и строить какие-то промежуточные серверы или хранилища. Это позволило обойти требования подзаконных актов, и отразить источники различного происхождения одновременно», - написал он.

Шимкив также выразил уверенность, что оборудование, которое было передано для ситрума Центризбиркомом и Нацбанком до сих пор находится в АП.

«Сервер сбора видеоинформации во время выборов, который принадлежал ЦИК и не использовался, не мог выполнять роль видеосервера для ситуационной комнаты, поскольку имел природу хранилища без надлежащих видеоресурсов, и мы его приспособили для серверных нужд операционной деятельности АП. Оборудование, переданное НБУ, - это сетевое оборудование, компьютеры (рабочие станции) и принтеры. Все оборудование передавалось с баланса организаций на баланс ГУД и, уверен, что до сих пор в АП», - написал Шимкив.

Он уверен, что для восстановления ситрума нужны только экраны и видеосервер, которые раньше арендовал лично Петр Порошенко.

«Он за свой счет обеспечивал существование инструмента работы президента. Личные вещи и собственное оборудование, которые я, например, принес с собой с приходом в АП, я, кстати, забрал с собой, когда уволился, потому что это моя собственность, которую я также в качестве инструментов использовал в своей повседневной работе», - добавил Шимкив.

Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Данилюк показал видео из ситуационной комнаты в Администрации президента, из которой вынесли все оборудование. Спикер Петра Порошенко заявил, что данное оборудование арендовалось за личные средства экс-президента. Ситуационную комнату в АП создавали при Шимкиве.