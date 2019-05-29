Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте Президента и настаивает на снятии депутатской неприкосновенности

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 29 мая, внес в Верховную Раду законопроект об импичменте президента.

Об этом заявил представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, передает РБК-Украина.

По его словам, отстранение президента от должности по процедуре импичмента должно быть отдельным законопроектом.

- В Верховную раду подан законопроект об устранении Президента с поста - импичмент. Обещание которое было дано - выполнено... Такого законопроекта как у нас нет, - заявил Стефанчук.

Также представитель главы государства в парламенте напомнил о необходимости принятия закона об отмене неприкосновенности нардепов.

- Вместе с этим законопроектом в Верховную Раду в который раз направлено обращение Президента с тем, чтобы ВР не забыла, что у нее лежит проект, которым отменяется депутатская неприкосновенность. Это было бы честно, если бы мы вместе провели эти два проекта, - добавил он.

- Сегодня вы знаете, что вопрос импичмента регламентируется регламентом Верховной Рады. Он за ночь ними перерабатывается, чтобы войти в законопроект о ВСК. Кроме этого, есть целый ряд других законопроектов. Но целостного законопроекта об импичменте как процедуре в Раде нет. Почему это должен быть отдельный законопроект? Потому что это отдельная процедура и мы не можем спрятать ее в регламент (закон «О регламенте Верховной Рады», - ПН), - подчеркнул представитель президента в Раде.

Также Зеленский выступает за принятие Верховной радой законопроекта, который предусматривает снятие неприкосновенности с народных депутатов с 2020 года. Глава государства настаивает на рассмотрении именно проекта закона №7203.

- Внесение изменений в Конституцию - большая длительная процедура. Бесспорно, что в новый парламент мы будем вносить изменения в Конституцию, которые мы и обещали. Это обсуждение будет продолжаться год: Конституционный суд, заключение, возвращение... Сейчас наиболее процессуально быстрый механизм - это законопроект №7203. Там предусмотрено (снятие депутатской неприкосновенности, - ПН) с 2020 года, - заявил Стефанчук.

По его словам, данный законопроект уже был обозначен как неотложный.

- Поэтому мы еще раз подчеркнули, что мы заинтересованы, чтобы его рассмотрели как неотложный, - добавил представитель президента в Раде.

Напомним, 24 мая в Украине стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента. 22 мая нардепы отказались поддержать законопроекты Зеленского о смене избирательного законодательства и изменении закона о публичных закупках. 23 мая указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу.