Певица Ольга Полякова заявила, что создает свою женскую партию и намерена баллотироваться в Раду

Украинская певица, которая взяла «под крыло» команду николаевца в «Лиге Смеха», Оля Полякова заявила, что создает свою партию.

Об этом вокалистка рассказала на Форуме женского партнерства. Видео с ее речью опубликовано в Facebook, передает «NikLife».

«Сейчас начнется предвыборная гонка в парламент. И мне надоело голосовать за какого-то дядю с плакатом, о котором я ничего не знаю. Понимаете? И миллионам людей очень хочется знать лично людей, за кого они будут голосовать. Поэтому я официально заявляю - я начинаю создание партии, которая будет соответствовать данному запросу. И это будет первая женская партия Украины», - рассказала Полякова.

Для избегания непоняток, артистка добавила, что ее заявление не шутка и она приглашает в свою команду девушек.

Для анонсирования своей партии Полякова задалась вопросом «почему мы живем в стране, где правила устанавливают только мужчины», ведь по ее мнению они не всегда настолько умны.

Также она упомянула таких мировых политиков-женщин, как Ангела Меркель, Мишель Обама и Тереза Мэй. Полякова уверена, что женщинам необходимо брать на себя ответственность и делать самостоятельно то, что не могут другие.

Напомним, актер «Квартала 95» намерен баллотироваться в Раду по мажоритарному округу.