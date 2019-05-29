ШаурмаТакШаурма: Зеленский перекусил на заправке в окружении замов и главы Администрации Президента

Президент Украины Владимир Зеленский показал, как он пообедал шаурмой на заправке в компании главы Администрации Андрея Богдана и двух заместителей Юрия Костюка и Кирилла Тимошенко.

Фотографию Гарант опубликовал в своем Instagram-аккаунте, передает «NikLife».

При этом, он отметил, что в таком блюде как шаурма нет ничего страшного или стыдного. Более того, это помогает политикам «не отрываться от людей». При этом, Зеленский отметил публикацию хэштегом #ШаурмаТакШаурма.

«Когда у тебя напряженный график, шаурма может быть решением. В этом, как видите, нет ничего страшного, неудобного и тем более - постыдного. А еще - помогает не «забронзоветь», не отрываться от людей. Для тех, кто во власти, это полезно. Рекомендую!» - написал Президент.

Напомним, во время первого тура президентской гонки Зеленский отреагировал на слова Вакарчука троллингом Тимошенко.