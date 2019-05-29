Скандальный соратник Порошенко Грановский вышел из партии БПП и объявил о «самостоятельном политическом пути»

Слева - Александр Грановский Депутат Верховной Рады Александр Грановский объявил о выходе из партии «Блок Петра Порошенко – Солидарность».

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Принимая во внимание принятое мной решение о продолжении своего самостоятельного политического пути, два дня тому прекратил членство в партии «Блок Петра Порошенко». Это решение, как и все другие, совершенно сознательное. По состоянию на эту минуту, я не планирую становиться частью нового парламентского списка партии «Европейская солидарность» или же пользоваться партийной поддержкой этой силы в качестве самовыдвиженца», - написал Грановский.

Грановский является с ноября 2014 года народным депутат Верховной Рады Украины VIII созыва. Прошел в парламент от партии «Блок Петра Порошенко» под номером 58.

Осенью 2018 года появилась информация, что он может баллотироваться на выборах Верховной Рады по мажоритарному округу в Харькове. В СМИ Грановского называют «смотрящим за судами» от Порошенко.