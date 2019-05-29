Саакашвили возвращается в Украину - его сторонники собрались в аэропорту «Борисполь» ОНЛАЙН

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Экс-глава Одесской ОГА и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили возвращается в Украину.

Об этом сообщает «Громадське».

В аэропорту «Борисполь» Саакашвили приехали встретить несколько десятков сторонников.

Экс-замгенпрокурора Давид Сакварелидзе заявил, что встречать Саакашвили приехали его сторонники из Житомира, Киева и Одессы. Также в аэропорту присутствует большое количество журналистов.

Ранее пограничники уже сообщили, что оснований не пускать политика теперь нет.

Напомним, 28 мая Президент Украины Владимир Зеленский отменил указ Порошенко и вернул Саакашвили украинское гражданство. 29 мая Саакашвили выдали удостоверение на возвращение в Украину.

Роман Свиридов

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