Барна заявил, что в ситуации с «Искрой» депутатов сделали «крайними», хотя они выделяли деньги на охрану здания

Депутат Николаевского областного совета Федор Барна заявил, что депутаты регулярно выделяли финансирование на обеспечение охраной заброшенного кинотеатра «Искра».

Об этом шла речь в среду, 29 мая, в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций Николаевского областного совета, сообщает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Перед докладом руководства управления культуры, национальностей и религий Николаевской облгосадминистрации Федор Барна заявил, что хотел бы поговорить с начальником Михаилом Димитровым, который ранее заявил о том, что на охрану «Искры» денег нет. По словам Барны, депутаты регулярно выделяют средства.

— Хотел спросить у него, он рассказывает, что мы якобы не даем на охрану средств. Мы никогда не уменьшаем их бюджетные запросы, всегда их индексировали согласно законодательству, это у них идет в услугах – охрана, вывоз мусора, оно не расшифровывается. (...) Делать крайними депутатов, говорить, что мы якобы на «Иску» не дали средств..., - отметил Федор Барна.

Депутаты, в свою очередь, отметили, что в ситуации надо разбираться.

Ранее сообщалось, что глава Николаевского областного совета Виктория Москаленко предложила оставить артистов Николаевской областной филармонии в Доме культуры строителей и продать кинотеатр «Искра», который находится на балансе филармонии.

В то же время депутаты Николаевского областного совета не знают, как по закону передать зданиебывшего кинотеатра «Искра» в городскую собственность, опираясь только на письмо мэра Александра Сенкевича.

В июне 2018 года сообщалось о том, что вопрос о передаче кинотеатра «Искра» в городскую коммунальную собственность будет рассматриваться только после того, как в мэрии предоставят план использования объекта.