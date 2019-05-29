В Киеве неизвестные прямо в отделении банка взорвали банкомат и похитили деньги

В Деснянском районе Киева трое злоумышленников взорвали банкомат и скрылись, забрав с собой кассеты с наличными. Инцидент произошел прямо в отделении «Приватбанка».

Об этом сообщается на сайте столичной полиции.

«В полицию обратился местный житель и сообщил, что слышал звук взрыва и видел трех человек, которые выбегали из помещения отделения банка. Очевидец вместе со знакомым пытались их догнать, однако им это не удалось», - говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранители провели неотложные следственные действия, осмотрели место преступления, изъяли и проработали видео с камер наблюдения, опросили свидетелей.

Как рассказал заместитель начальника отдела криминальной полиции Деснянского управления полиции Максим Козак, злоумышленники вошли в помещение, используя банковскую карточку.

«Зайдя в тамбур, неизвестные подошли к банкомату, вставили в щель, из которой выдаются наличные, специальный шланг и вернулись на улицу. С собой фигуранты имели сумку с двумя газовыми баллонами, которые подключили к шлангу и пустили по нему газо-воздушную смесь. Когда банковское устройство взорвалось, фигуранты забежали в помещение, забрали кассеты с деньгами и скрылись. Окончательная сумма ущерба устанавливается», - сообщил Максим Козак.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.5 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители принимают меры для установления и задержание злоумышленников.

Напомним, на Днепропетровщине неизвестные подорвали банкомат и похитили деньги.