В Минфине заявили, что каждая вторая гривна в госбюджете взята в долг

Министерство финансов констатирует, что в январе-марте текущего года гривна укреплялась благодаря инвестициям нерезидентов в гривневые ОВГЗ.

Об этом говорится в макроэкономическом обзоре и прогнозе Минфина за май, передают Українські Новини.

В макроэкономическом обзоре отмечается, что доходы госбюджета в январе-апреле текущего года составили 322,6 млрд гривен, что больше на 18,2% от показателей прошлого года.

Доходы общего фонда госбюджета за указанный период составили 282,3 млрд гривен. Дефицит госбюджета за отчетный период составил 1,7 млрд гривен

При этом Минфин отмечает, что заимствования для финансирования общего фонда госбюджета составили 158,5 млрд гривен (на внутреннем рынке – 132,2 млрд гривен, на внешнем – 26,4 млрд гривен) за январь-апрель 2019 года.

Погашение основной суммы долга госбюджета составило 126,9 млрд гривен.

То есть, доходы бюджета за первые 4 месяца составили 322,6 млрд грн и среди них доходы от размещения ОВГЗ - 158,5 млрд грн. Доля ОВГЗ (госзайм) в доходах бюджета составляет 49,13%. Тогда как оставляшася часть доходов бюджета - 50, 87% это налоги, сборы и другие платежи.

Напомним, ранее сообщалось, что выплаты Украины по госдолгу в 2019 году составят 459,6 миллиарда гривен.