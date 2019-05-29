США готовы предоставить Украине летальное оружие, - спецпредставитель Госдепа Волкер

Соединенные Штаты готовы предоставить Украине летальное оружие в рамках принятого Конгрессом США финансирования или в рамках прямых закупок Киевом.

Об этом заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер, передает «Радио Свобода».

По его словам, летальное оружие будет предоставлено для самозащиты, поскольку любое государство в мире имеет право защищаться от агрессии. Так прописано даже в уставе ООН.

«По какой-то причине предыдущая администрация (президента Барака Обамы – ПН) приняла решение не помогать Украине в увеличении ее возможности самозащиты, по меньшей мере в вопросе оборонного летального оружия. Это ограничение было снято», — сказал Волкер.

Он подчеркнул, что Вашингтон выделил Украине соответствующее финансирование, которое позволило предоставить средства противотанковой обороны и антиснайперские системы. США готовы и в дальнейшем поставлять боевую технику, которая нужна Украине для защиты своих территорий.

Спецпредставитель Госдепа отметил, что поставки оружия является нормальным взаимодействием со страной даже в условиях мира, а учитывая тот факт, что Украина подвергается ежедневным нападениям – это особенно важно.

«Украине жизненно необходимо усилить обороноспособность, чтобы не допустить дальнейшую потерю территорий, чтобы удержать линию соприкосновения и, надеемся, создать условия для того, чтобы провести мирные переговоры», — подытожил Волкер.

Напомним, ранее в Сенате США призвали вооружить Украину «на земле, море и в воздухе».