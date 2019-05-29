ЦИК упростил смену места голосования

Центральная избирательная комиссия внесла изменения в постановление №893 от 13 сентября 2012 года, которым исключила необходимость при изменении места голосования предоставлять подтверждающий документ.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

ЦИК внес изменения в свое постановление от 13 сентября 2012 № 893 «Об обеспечении временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса».

В частности, порядок временного изменения места голосования избирателя без изменения его избирательного адреса теперь не предусматривает подачу документов, подтверждающих необходимость временного изменения места голосования избирателя без изменения избирательного адреса.

Напомним, 24 мая в Украине стартовала избирательная кампания внеочередных выборов в Верховную Раду.

Как известно, на инаугурации 20 мая Президент Украины Владимир Зеленский заявил о роспуске Верховной Рады и объявил досрочные выборы. 21 мая в Администрации Президента Украины состоялось заседание с представителями Верховной Рады и главами фракции относительно роспуска парламента. 22 мая нардепы отказались поддержать законопроекты Зеленского о смене избирательного законодательства. 23 мая указ Президента Зеленского о роспуске Рады и внеочередных парламентских выборах вступил в силу.

Отметим, изменить место голосования на досрочных парламентских выборах можно до 15 июля.