Нардеп Креминь раскритиковал проекты, которые его коллега Вадатурский организовал на своем округе

Народный депутат от «Народного фронта» Тарас Креминь раскритиковал проекты, которые его коллега Андрей Вадатурский организовал на 130-м мажоритарном округе.

Об этом Креминь написал на своей странице в Facebook.

Тарас Креминь Андрей Вадатурский

Напомним, что депутат от «Блока Петра Порошенко» Вадатурский избрался от этого округа в Верховную Раду в 2015 году. Накануне новых парламентских выборов Креминь раскритиковал проекты Вадатурского, в частности, строительство бассейна в Баштанке.

«Где средства образовательной субвенции Николаевщины? Во время обсуждения отчета Счетной палаты за 2018 год сосредоточил внимание парламента на хронических проблемах эффективности использования бюджетных средств на Николаевщине, где наибольшее в Украине количество воинских частей и соединений, которые исправно наполняют местные бюджеты».

«Среди проблем области – многолетнее отсутствие дорог национального значения Н-11, Н-14; «золотые» проекты вроде сомнительного Баштанского плавбассейна вместо восстановления разрушенной Новобугской школы; миллиардные налоги военных Николаевщины и отсутствие жилья как для них, так и для членов их семей; субвенции на казначейских счетах банков; ни одной новой школы или больницы и тому подобное».

«Заострил внимание членов Палаты и на вопросе неэффективности использования образовательной субвенции на Николаевщине, в результате чего – фактический срыв образовательной реформы. Надеюсь, что каждая из этих и других проблем, по которым направил депутатские обращения, не останутся как без внимания Счетной палаты, так и правоохранительных органов», - заявил Креминь.

Напомним, ранее фирма «Ювента-Групп Украина» выиграла тендер на строительство бассейна с солнечной станцией за 55,9 миллионов гривен в Баштанке. Проект на округе Вадатурского также реализуется на условиях софинансирования местной власти и денег из ГФРР. Тогда «Наші гроші» писали о завышении цен для «Ювента-Групп Украина». Строительство бассейна также проходит при поддержке нардепа Андрея Вадатурского. Позже стало известно, что на строительство бассейна в Баштанке потратят еще почти ₴20 миллионов.