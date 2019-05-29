Зеленский сменил руководство Управления госохраны – его возглавил подполковник «Купол»

Президент Владимир Зеленский заменил руководство Управления государственной охраны Украины, которые обеспечивает в том числе и охрану Главы государства.

Соответствующие Указы размещены на официальном сайте Главы государства.

Зеленский уволил начальника Управления Валерия Гелетея, который подал рапорт об отставке 22 мая, и его первого заместителя Владимира Дахновского. Вместо них он назначил Алексея Оцерклевича и Вячеслав Штучного соответственно.

Также Президент Украины назначил Максима Донца заместителем начальника Управления - начальником Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины.

Алексей Оцерклевич Что касается новоназначенного главы ведомства Алексея Оцерклевича, то это украинский военнослужащий, подполковник Вооруженных сил Украины. Родился в городе Болград Одесской области. Участник войны на Востоке Украины, был заместителем командира 1-го механизированного батальона 93-й отдельной механизированной бригады во времена боев за Донецкий аэропорт. До назначения на должность начальника Управления занимал должность замкомбата 72-й отдельной механизированной бригады. Известен под позывным «Купол». Воспитывает троих детей.

Известен тем, что встречался в декабре 2014 года с боевиками ДНР вблизи Донецкого аэропорта, в частности с главарем террористов «Моторолой». Он тогда пожал боевику руку и сказал, что считает эту войну «братоубийственной», инициированной политиками и никому не нужной. Позже Оцерклевич рассказал, что на самом деле ему хотелось задушить Моторолу, но прежде всего надо было вывести без стрельбы украинских солдат.

– Мы туда ехали не обниматься и не целоваться с ними. Поблагодарил я его только за то, что он дал без единого выстрела вывести моих ребят. Моя главная задача - вывести целыми своих бойцов. Хотя у меня были совсем другие чувства, мне его хотелось придушить. Я же не буду на камеру, уподобляясь террористам, вести себя вызывающе, - объяснял тогда Оцерклевич, добавив при этом, что видео встречи было смонтировано пропагандистским телеканалом LifeNews.

Вячеслав Штучный Награжден медалью Защитнику Отечества и Орденом Богдана Хмельницкого III степени.

Его первый заместитель Вячеслав Штучный в свое время возглавлял Институт УДО Украины, кандидат юридических наук.

Кроме того, заместитель начальника Управления - начальник Службы безопасности Президента Украины Управления государственной охраны Украины Максим Донец известен тем, что длительное охранял олигарха Игоря Коломойского.

В феврале 2019 года во Львове Зеленский был замечен в сопровождении Донца. Кроме того, Максим Донец сопровождал Зеленского и в его во время первой официальной президентской поездки в Луганскую область.

Справка

Управление государственной охраны Украины — государственный правоохранительный орган специального назначения по охране органов государственной власти, высших должностных лиц. Организационно не входит ни в СБУ, ни в МВД Украины, а подчиняется непосредственно Президенту и Верховной Раде.