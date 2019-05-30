«Со мной ему точно придется несладко», - Зеленский прокомментировал назначение нового главы президентской охраны

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что новый глава президентской охраны Алексей Оцерклевич достойно справится со своими обязанностями.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Напомним, что ранее Зеленский назначил подполковника Алексея Оцерклевича начальником Управления государственной охраны. Рекомендации по кандидатуре Алексея Оцерклевича Президент получил от нынешних офицеров, а также от ветеранов, волонтеров и журналистов.

- Считаю, что таких офицеров, как Алексей Оцерклевич, а также профессиональных сержантов и рядовых бойцов, которые добровольно шли в армию в 2014, и которых армейская бюрократия затем выжимала из рядов ВСУ, время повышать и возвращать к активной службе. Убежден, что с новыми сложными обязанностями Алексей Оцерклевич справится достойно. Ведь со мной ему точно придется несладко. Я намерен ходить к людям – так часто, как смогу. Несмотря на риски, которые в этом будут видеть работники УГО, - прокомментировал назначение Владимир Зеленский.

По данным пресс-службы Президента, Алексей «Купол» Оцерклевич стал известным «благодаря военной хитрости, которая позволила провести без единого выстрела ротацию наших военных и добровольцев в Донецком аэропорту – прямо на глазах у главаря российских наемников Моторолы». Об этом в то время сообщали официальные представители Генштаба ВСУ.